Realme ha sorprendido al mercado mexicano con sus diferentes opciones de productos que ofrecen lo mejor en calidad, innovación, diseño y precio. Por ello, si estás buscando tu primer dispositivo, con batería larga que te acompañe durante largas jornadas de trabajo, realme te comparte algunos usos para sacarle el máximo provecho a su serie C.

Entre los productos que integran esta la serie C, está el realme C35 su más reciente lanzamiento, seguido de sus hermanos menores, el C11, C21Y y C15, a todos estos modelos puedes sacarles el máximo provecho.

Puedes usar tu smartphone para vender productos, crear tableros, subirlos a redes sociales, tomar fotos y editarlas para subirlas a redes sociales, muchos emprendedores usan su dispositivo para armar sus colecciones, con lo cual les facilita mucho el trabajo.

Si trabajas y estudias y necesitas tomar clases a distancia puedes usar tu realme de dos maneras diferentes, la primera, puedes usar la cámara de tu serie C para conectarte a tus clases vía zoom, google meets, Webex, etc y la segunda, si no tienes una cámara web o la de tu laptop tiene muy poca resolución, puedes usar la cámara de tu realme como una webcam.

Las cámaras de los realme C35, C11, C21Y y C15 cuentan con inteligencia artificial, una función que puedes aprovechar para, por ejemplo, si viajas a un país y no entiendes el idioma y quieres leer el menú de un restaurante o el letrero del metro, sólo tienes que abrir tu cámara, seleccionar la opción traducir y apuntar al letrero y en tiempo real podrás traducirlo.

Lo principal que necesitamos para poder utilizar nuestro dispositivo durante todo el día es la batería, por lo que eso no será un problema, ya que los dispositivos realme C35, C11, C21Y cuentan con una batería de 5000mAh y 6000mAh en el caso del realme C15, lo que permite un gran uso y durabilidad.