La semana pasada Google liberó la versión beta final de Android 12, la próxima versión de su sistema operativo que llegará oficialmente al mercado a finales de octubre, y ahora Mishaal Rahman, del conocido sitio XDA Developers, compartió un documento interno de Google donde se revela la fecha de lanzamiento de Android 12 AOSP.

Según el documento, que pertenece a Google, se indica que el código fuente de Android 12 que se publicará en el Proyecto de código abierto de Android, mejor conocido como AOSP, se lanzará oficialmente el 4 de octubre.

Esto indica que una vez que Google publica el código fuente en el AOSP, los fabricantes de teléfonos inteligentes como Samsung, Xiaomi, Motorola, y cualquier otra marca, pueden implementar dicha versión de Android en sus propios teléfonos bajo sus interfaces personalizadas de software y ellos decidirán cuándo lanzarlo a sus usuarios.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that’s when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021