La serie de teléfonos Redmi Note 11 se lanzó en China en octubre de 2021, un equipo que ha tenido buenas ventas y aceptación en dicho país, por lo que Xiaomi ya prepara su lanzamiento a nivel mundial.

Desde Twitter se ha confirmado que esta familia de smartphones de media y alta gama se lanzarán el próximo 26 de enero en todo el mundo. Sin embargo, la empresa no ha confirmado si se comercializarán los tres modelos o solo alguno de ellos.

Se espera que el Redmi Note 11 Pro sea el modelo que se venda a nivel mundial, pero como mencionamos, aun no hay información oficial sobre esto, aunque es más que probable. El modelo Pro es el más completo de la serie con un hardware y cámaras más que competitivas.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge!

Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5

— Xiaomi (@Xiaomi) January 18, 2022