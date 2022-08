Android 13 ya está disponible para todos los teléfonos Pixel compatibles, desde el Pixel 4 y hasta el Pixel 6a como el modelo más reciente de la familia. Sin embargo, Google no es el único fabricante que ha puesto la nueva versión a disposición de los usuarios, Xiaomi también ha hecho lo propio para dos de sus teléfonos insignia.

La marca china ahora ha lanzado la primera versión estable de MIUI 13 basada en Android 13 para los Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro. Esta actualización trae consigo todas las funcionalidades conocidas de la nueva versión de Android.

Cabe mencionar que esta actualización es parte de la “beta estable”, lo que significa que los usuarios que no estén inscritos en el programa de prueba beta Mi Pilot no podrán instalar el firmware. No obstante, si estás inscrito al programa no tendrás ningún problema en actualizar.

Se reporta que la actualización de MIUI 13 basado en Android 13 se está desplegando bajo el número de compilación 13.0.4.0.TLCMIXM en el Xiaomi 12, el firmware pesa 4.2 GB.

El Xiaomi 12 Pro está recibiendo el firmware número 13.0.4.0.TLBMIXM y pesa un poco más, 4.3 GB. Las compilaciones incluyen los últimos parches de seguridad correspondiente al mes de agosto. Lo mejor de todo de esta implementación es que se está haciendo para los modelos globales.