Después de dar a conocer que Xiaomi estaba trabajando en el desarrollo del POCO C40, uno de sus smartphones más baratos, se mencionó que este equipo vendría con una nueva versión de sistema operativo que hasta ese momento se desconocía, el cual lleva por nombre MIUI Go.

Pues bien, la empresa china finalmente ha presentado de manera oficial esta nueva versión de su sistema operativo MIUI, la cual está basada en Android Go Edition, por lo que podemos decir que es un sistema exclusivo para teléfonos con hardware limitado o celulares baratos, que tienen un procesador justo, poca RAM y almacenamiento interno.

MIUI Go es la nueva apuesta de Xiaomi para tratar de ofrecer lo mejor de Android en equipos económicos. La versión está basada en Android 11 Go Edition, pero contará con un shell propietario, así como la inclusión de aplicaciones ligeras incluidas las de Google, como son YouTube Go, Gmail Go, Google Maps Go, entre otras.

Estas aplicaciones ocupan poco espacio y no requieren de muchos recursos para funcionar. El POCO C40 sería el primer dispositivo que estrenaría MIUI Go, además que también sería el primer celular en contar con un chip de la marca JLQ, por lo que no se espera mucho de este equipo, por lo que solo será capaz de ofrecer lo básico en un teléfono, es decir, llamadas, mensajes y poco más.

Es poco probable que MIUI Go se lance en teléfonos de gama media y alta, es un sistema desarrollado exclusivamente para celulares con poco rendimiento técnico, aquellos con hardware justo y cuyo precio es económico. Se puede decir que funcionará en aquellos dispositivos con 2 GB de RAM o menos.