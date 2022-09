No vamos a negar que TikTok es el rey de los videos cortos, ni Instagram ni ninguna otra plataforma ha conseguido superar su cuota de mercado, sin embargo, Google podría arrebatarle gran parte de sus usuarios con la ayuda de Shorts, pero sobre todo con el nuevo sistema de monetización en el que está trabajando el gigante del buscador.

De acuerdo con un reporte publicado por The New York Times, Shorts formará parte del Programa de socios de YouTube a principios de 2023, esto significa que comenzará a monetizar los videos cortos de la misma manera que lo hace con los videos de contenido largo.

Esta es una gran oportunidad para que los creadores de contenido ganen más dinero con sus Shorts, algo que echaban de menos debido a que actualmente se paga demasiado poco a pesar de tener millones de vistas. No obstante, no todas las personas podrán ganar dinero con sus videos cortos, para ello Google impondrá algunos requisitos que no todos los usuarios podrán cumplir.

Para comenzar a monetizar los Shorts será necesario que la cuenta del creador tenga por lo menos 10 millones de reproducciones en 90 días, algo que es muy diferente a los videos largos, donde el creador únicamente necesita de al menos 1.000 suscriptores y 4000 horas de visualización al año.

En la monetización de Shorts, YouTube se quedará con el 55 por ciento de los ingresos publicitarios y el 45 por ciento restante se dará al creador. Según la compañía, retener más porcentaje es para pagar regalías musicales y permitir que los creadores usen pistas en los videos cortos libremente.