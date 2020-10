Apenas este 13 de octubre Apple realizó su evento de lanzamiento del iPhone 12, el HomePod Mini y las nuevas iPads. Aún quedaron pendientes algunos dispositivos como los AirPods Studio, los AirTags y las Macs y esas precisamente se cree serán lanzadas el 17 de noviembre.

Así es, esa es la fecha rumoreada de acuerdo con Jon Prosser, en donde se estrenará la primera Mac con chip Apple Silicon en lugar de los de Intel. Esto concuerda con un reporte previo de Bloomberg, en donde anunciaba que en ese mes sería el lanzamiento.

To confirm, there IS a November ARM Mac event.

I’m hearing November 17th. ?

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020