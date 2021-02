No está claro si las discusiones entre Apple y Hyundai llegará a buen puerto

Hace unos días se reportó de que Apple estaba negociando con Hyundai para la fabricación de su primer vehículo eléctrico de la marca de la manzana, así como su filial Kia. Ahora, un informe revela que las negociaciones entre ambas empresas se han venido abajo.

Hyundai y Kia no son los únicos que estaban en pláticas con Apple sobre la fabricación del auto eléctrico, sino se dice que al menos seis fabricantes de automóviles japoneses están muy interesados en cooperar y fabricar el próximo vehículo de la empresa de Cupertino.

Los rumores y filtraciones que salieron a la luz desde el interior de Hyundai provocaron que Apple cesara las negociaciones. De hecho, la empresa automotriz reveló que estaba trabajando con la marca de la manzana en un auto cien por ciento eléctrico, esto provocó que Apple quedará insatisfecho debido a que la empresa asiática dio a conocer información que se creía era confidencial.

Ahora, no está claro si las discusiones entre Apple y Hyundai llegará a buen puerto. Sin embargo, el número de fabricantes que realmente pueden cumplir con la demanda de Apple no son muchos, por lo que Hyundai era la mejor opción, pero no la única.

Por el momento, la empresa que predice Tim Cook aún está a tiempo para ordenar sus planes de fabricación y producción, porque sus coches no saldrán al mercado sino hasta en los próximos tres a cuatro años como máximo.

Con información de Bloomberg