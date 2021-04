Tener habilitada la geolocalización en nuestro dispositivo iOS puede ser contraproducente. Si bien es bastante funcional para saber dónde estamos ubicados todo el tiempo y también nos da la posibilidad de compartir nuestra ubicación a amigos o familiares desde el iPhone, iPad o iPod Touch, muchas veces esta función atenta con nuestra privacidad y seguridad, por lo que es recomendable ocultar la localización GPS.

¿Cómo cambiar mi ubicación en el iPhone?

Existen multitud de aplicaciones y herramientas que nos ofrecen la capacidad de ocultar la ubicación de nuestro iPhone o cualquier otro equipo de Apple, pero hay un programa que está por encima de la competencia gracias a sus funciones y la capacidad que ofrece para poder cambiar la localización GPS de nuestro teléfono de manera fácil y rápida, este programa se llama AnyTo de iMyFone.

AnyTo es un cambiador de ubicación para suplantar la geolocalización en la que nos encontramos actualmente. Anteriormente ya se había dado a conocer que todos los usuarios que contaban con un dispositivo iOS podrían hacer uso de esta herramienta que nos proporcionaba información sobre cómo poner ubicación falsa en Grindr 2021. Ahora, podemos hacer lo mismo en el iPhone, iPad o incluso en el Mac.

Ocultar geolocalización en iOS sin jailbreak

Cuando se trata de cambiar algunas funciones del sistema iOS la mayoría de las veces no lo podemos hacer sin la ayuda del jailbreak, por lo que inmediatamente se traduce en un verdadero problema para los usuarios que no desean hacer este tipo de procesos en sus dispositivos Apple. Sin embargo, con AnyTo esto no pasará, pues con este software será posible hacerlo y aquí te decimos como cambiar ubicación iPhone sin hacer Jailbreak 2021.

Es importante mencionar que el jailbreak permite ejecutar aplicaciones que Apple no quiere que tengas. Es una violación del Contrato de licencia de usuario final de Apple y puede abrir un dispositivo iOS o iPadOS a graves fallas de seguridad. Por lo tanto, con este programa no pasarás por este problema, ya que para ocultar el GPS en tu smartphone solo tienes que descargar la aplicación, definir tu ubicación actual, y luego empezar a cambiar la ubicación.

El procedimiento es muy fácil, tan solo debes seguir los siguientes pasos y en minutos podrás ocultar o cambiar tu localización verdadera.

1. Descargar y ejecutar AnyTo de iMyFone

El primer paso es ejecutar AnyTo en la computadora. Posteriormente debes conectar tu iPhone, iPad o iPod Touch en el Mac usando el cable USB y darle los permisos necesarios para que el ordenador tenga acceso a los datos de tu dispositivo.

2. Seleccionar el destino en el mapa

Después de haber concedido los permisos, la aplicación cargará un mapa en la pantalla del ordenador. En dicho mapa debes elegir una ubicación falsa y después seleccionar el icono llamado Modo Teleport que se encuentra en la esquina superior del mapa. Acto seguido necesitas establecer tu ubicación al lugar que quieres seleccionándolo en el mapa, puedes escoger cualquier zona del mapa.

3. Cambiar la ubicación de manera fácil

Cuando hayas elegido la ubicación en el mapa, ahora figurará una barra lateral que mostrará toda la información sobre la localización elegida en el paso anterior. Luego, hacer clic en el botón “Mover”, la ubicación debería cambiar la localización seleccionada de manera inmediata. De esta manera puedes falsificar en segundos la ubicación del GPS en tu iPhone sin la necesidad de jailbreak.

Existen varios métodos para cambiar la ubicación en el GPS de tu iPhone sin necesidad de jailbreak. Todos los métodos no son muy difíciles y cada uno tienen sus ventajas y desventajas, pero con la herramienta que proporciona iMyFone AnyTo lo podrás hacer de manera fácil y así falsificar la ubicación del GPS en el iPhone o cualquier otro dispositivo de Apple, con lo cual podrás salvar tu privacidad.