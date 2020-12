No los uses hasta que Apple solucione el problema

Sabemos que Apple en sus actualizaciones de forma regular ha estado teniendo problemas y a veces estos se detectan hasta que sale una nueva versión. Pareciera que es imposible usar accesorios de sus socios para probar que funcionen bien en compatibilidad y eso es lo que ha pasado con iOS14.3.

Resulta que algunos cargadores inalámbricos dejan de funcionar al actualizar a iOS 14.3 y todos de socios de Apple. Se supone que dicha actualización resuelve un problema con la carga inalámbrica pero al parecer causó otro.

El problema no se generalizó y por ahora Apple no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce que si se lanzará un parche que lo solucione o si corresponderá a los socios. Al menos los iPhone ya no se quedan al 50% en 30 minutos.

Con información de ithome