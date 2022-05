No es ningún secreto que los productos de Apple son deseados por millones de personas, pero ante sus precios elevados que pueden ser para muchos siempre se recurre a la compra de unos dispositivos de segunda mano. Sin embargo, esto puede ser peligroso, ya que si no los compras en un establecimiento seguro y optas por adquirirlos en páginas como Marketplace de Facebook es muy probable que te estén vendiendo una réplica y no los originales.

Es por ello que aquí te traemos algunos trucos para que puedas identificar si los AirPods que estás comprando son unas piezas auténticas o son meras réplicas. Ha sido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) quien ha compartido las claves para determinar si unos audífonos de Apple son auténticos o son una pieza clon.

Vale la pena señalar que al día de hoy los estafadores se las han ingeniado para hacer parecer un producto como original cuando en realidad no lo es, por lo que se ha vuelto cada vez más difícil distinguir unas piezas originales, ya que las dimensiones, funciones y materiales son casi idénticos, pero siempre hay algunos cabos sueltos que nos ayudarán a identificar rápidamente si estamos ante un producto falso.

La OCU ha compartido seis claves para poder identificar de manera fácil y rápida si unos AirPods son clon o, en su defecto, originales.

Precios bajos: Si alguien te está vendiendo unos AirPods a precios muy por debajo de su costo original deberás tener cuidado, pues hay personas en sitios como Mercado Libre que venden estos artículos por debajo de los 2,000 pesos cuando su precio oficial supera los 4,000 pesos. Sincronización inmediata con el iPhone: Este es un paso clave, si al momento de que vas a comprar unos AirPods dudas de su autenticidad, deberás sacar tu iPhone, abrir la tapa de los auriculares y si tu teléfono no los detecta automáticamente significa que no son originales. Identificar y comprobar el número de serie: Esta es la manera más fácil de comp?obar sí un producto de Apple es auténtico. Para ello debes ingresar a la página de soporte de Apple e introducir el número de serie de los auriculares, ahí te darás cuenta si son originales o no. Apoyarte de la aplicación Buscar: Este es otro de los métodos más fáciles para comprobar si los AirPods que te están vendiendo son originales, ya que si aparecen al abrir la aplicación Buscar de Apple y emiten sonido al buscarlos estás ante un producto original. La calidad de la caja: Otro aspecto importante en el que debes estar atento es en la calidad de la caja. Las cajas donde vienen los productos de Apple suelen ser de alta calidad, por lo que si te encuentras una que dudas de su autenticidad mejor evita comprar. Examina el producto: Otra recomendación es analizar a fondo los AirPods, tocalos, pontelos, todos los componentes deben estar perfectamente alineados, y en la parte inferior de los auriculares debería estar la rejilla del altavoz, de no ser así estás ante un producto apócrifo.

Con estas recomendaciones compartidas por la OCU podemos estar más informados cuando vayamos a hacer una compra de unos AirPods de segunda mano, pero esto no solo aplica para los audífonos, sino que también para otros productos de la compañía.