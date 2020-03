Apple recomienda desinfectar al iPhone con toallitas de cloro

En Estados Unidos se ha desatado el miedo entre los residentes por el covid-19, que ha agotado agua, desinfectantes y papel de baño. Se siguen cancelando eventos, como conferencias, exhibiciones y conciertos. Apple no solo ha pedido que se labore en casa, sino que ha actualizado su documento de soporte para indicar cómo desinfectar a los iPhones.

En dicho documento, Apple aprueba el uso de toallitas desinfectantes con cloro pero igual el uso de alcohol isopropílico para eliminar los gérmenes de los dispositivos. Este porcentaje es el máximo que debe usarse y el mínimo es del 60% para que sea efectivo.

Apple indica que el uso del alcohol o de Clorox son gentiles para quitar la suciedad, no afecta la superficie de sus smartphones y tabletas, sobre todo en pantallas, teclados y otra superficie externa.

Previamente a esta situación de seguridad, Apple no recomendaba el uso de ningún limpiador, alertando de que los químicos lastiman la capa oleofóbica de las pantallas del iPhone y iPad. Sin embargo, aún recomienda no usar sprays en aerosol, amoniaco, limpiadores de ventanas, peróxido de hidrógeno, aire comprimido, abrasivos y blanqueador. De hecho recomienda cuidar que evite humedad en las aberturas, no sumergir en blanqueador ni otros productos y no se debe usar en telas o superficies de piel.

Recordemos que una de las mejores prácticas de prevención para eliminar cualquier virus y bacteria por contacto es la limpieza con los desinfectantes adecuados de forma regular. En el caso del covid-19, sobrevive en plástico y vidrio entre dos horas y nueve días.

Con información de soporte para Apple