Apple no agregaría cifrado de punto a punto por presión del FBI

Como se sabe, hay un estire y afloja en la relación entre Apple y el FBI por el caso del más reciente tiroteo en Pensacola, en donde finalmente las autoridades reconocieron que la empresa cooperó. Pero a diferencia de la vez pasada con el cifrado en los equipos, iCloud no lo va a poder tener.

Como se recordará precisamente con icloud se pasaron los datos de los equipos involucrados sin problema ya que estos no cuentan con cifrado de punto a punto. Es por eso que ya no se aplicaría esta medida de seguridad en los respaldos de iCloud, lo que facilitará el acceso de la información sin necesidad de comprometer el equipo… pero no solo a las autoridades sino a cualquiera con los conocimientos suficientes.

Apple tendría dos años trabajando en mejorar la seguridad en iCloud, pero se habría cancelado su implementación después de que el FBI lo solicitara de forma legal.

Actualmente los respaldos de iCloud no son cifrados en los dos puntos de acceso, por lo que la llave de seguridad se almacena en los servidores de Apple. Y al parecer se va a quedar así.

Se desconoce que otros factores pueden afectar tal vez un mal uso por parte de los usuarios, pero por ahora ni Apple ni otras empresas parece que van a poder incluir la ten necesario cifrado de punto a punto.

Con información de 9to5mac