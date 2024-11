iPhone 17: pantalla ProMotion, chip A19 y más mejoras que marcarían el 2025

Aunque el iPhone 16 es el protagonista del momento, los esfuerzos por desarrollar el iPhone 17, que será lanzado en solo un año, ya están en curso. Así como los fabricantes de teléfonos están siempre trabajando en la próxima versión de su dispositivo insignia, los rumores comienzan a circular sobre los detalles del futuro iPhone, mucho antes de su lanzamiento.

Aún faltan varios meses para que el iPhone 17 haga su aparición, pero ya han comenzado a surgir algunos rumores sobre el dispositivo. Si bien no se tiene una idea clara de lo que Apple planea, los detalles disponibles despiertan algunas preguntas sobre lo que realmente podría significar la actualización de iPhone de 2025.

Lo que sabemos sobre el iPhone 17 hasta ahora

En cuanto a la fecha de lanzamiento, predecirla es relativamente fácil para los iPhones. Durante más de una década, Apple ha revelado sus modelos numéricos cada septiembre (salvo el iPhone 12, que se retrasó por la pandemia de COVID-19).

En otras palabras, es muy probable que el iPhone 17 sea presentado en septiembre de 2025, con su lanzamiento poco después, probablemente una semana después de la presentación.

El iPhone 16 siguió este patrón, con un evento realizado el 9 de septiembre y los nuevos modelos disponibles en tiendas a partir del 20 de septiembre.

¿Cuánto costará el iPhone 17?

El precio del iPhone 17 es una incógnita difícil de resolver tan lejos de su lanzamiento. En este 2024, Apple no aumentó los precios de los modelos actuales, con el iPhone 16 comenzando en $799 ólares y el iPhone 16 Pro Max alcanzando los $1,199 dólares. Es posible que los precios se mantengan similares en el iPhone 17, pero todo puede cambiar de aquí a septiembre de 2025.

Se ha mencionado la posibilidad de que el iPhone 17 Slim reemplace al modelo ‘Plus’, según el conocido filtrador Ice Universe, quien asegura que esta versión llegará junto con otros modelos en 2025. Aunque aún no hay confirmación oficial, se especula que su precio podría superar los $1,199 de los modelos Pro Max.

El iPhone 17 Slim, tal como su nombre indica, será una versión más delgada del dispositivo. El periodista Mark Gurman, de Bloomberg, sostiene que este modelo será parte de una nueva línea de dispositivos Apple que buscará ser los más delgados y ligeros del mercado.

Este modelo contaría con una pantalla de 6.6 pulgadas y podría presentar un rediseño inspirado en el iPhone X, con la eliminación del botón Home y la inclusión del notch en 2018.

iPhone 17 Slim: una versión aún más delgada

El iPhone 17 Slim estaría diseñado para priorizar la delgadez, lo que podría implicar una reducción en las cámaras, con algunas filtraciones que sugieren que podría contar solo con una cámara principal. Aunque esta opción suena sorprendente, el analista Ming-Chi Kuo ha indicado que este modelo podría ser uno de los primeros en contar con un módem diseñado por Apple.

Para dar espacio al iPhone 17 Slim, parece que no habrá un modelo Plus. Esta decisión no es del todo inesperada, ya que los modelos Plus no han tenido un éxito rotundo, similar al fracaso del iPhone mini.

Diseño y pantalla del iPhone 17

Aparte del modelo Slim, no parece que el iPhone 17 cambie mucho en términos de diseño. Se espera que el modelo básico mantenga las 6.1 pulgadas de pantalla, sin seguir el aumento de tamaño que vimos en los modelos Pro de este año. Sin embargo, se rumorea que el Dynamic Island en el modelo Pro será más pequeño, pero el modelo estándar no experimentará cambios.

Un cambio importante podría ser que, por primera vez, el iPhone 17 básico contará con la pantalla ProMotion de 120Hz, que ofrecería un rendimiento más fluido y mejores capacidades para juegos a 120 fps. Este modelo también podría incorporar paneles LTPO OLED, capaces de bajar a 1Hz en el modo de pantalla siempre encendida, igual que los modelos Pro.

Rendimiento y batería del iPhone 17

El chip A18 Pro que alimenta el iPhone 16 Pro ha demostrado un rendimiento excepcional, pero se espera que el A19, presente en los iPhone 17, represente un salto aún mayor, fabricado con un proceso de 2nm que optimiza el rendimiento y la eficiencia energética. Esto resultará en una mayor duración de batería, algo crucial en la vida cotidiana de los usuarios.

Además, se rumorea que Apple fabricará sus propias baterías para el iPhone 17, lo que se traduciría en un rendimiento significativamente mejorado en comparación con las baterías actuales.

En cuanto a la memoria RAM, se espera que los modelos Pro cuenten con 12GB, un aumento considerable frente a los 8GB actuales, lo cual será necesario para soportar las mejoras en inteligencia artificial que Apple está integrando en sus dispositivos.

Cámaras del iPhone 17

El iPhone 17 Pro Max podría incluir tres cámaras de 48MP, pero aún no se sabe qué cambios tendrá la cámara principal del iPhone 17 regular. Se especula que no habrá grandes modificaciones, manteniendo el sensor de 48MP y el lente ultrawide de 12MP de su predecesor.

Una mejora esperada es la cámara frontal, que podría ser de 24MP, un gran salto desde los 12MP actuales. También se habla de la posibilidad de un lente con apertura variable, una característica que nunca antes se ha visto en un iPhone.

Parece que el iPhone 17 será una actualización importante, especialmente si se confirman los rumores sobre la pantalla ProMotion de 120Hz y el sistema en chip de 2nm. Aunque el iPhone 16 ha sido una mejora sólida, el iPhone 17 podría marcar un cambio más notorio, con la posible inclusión de nuevos modelos como el iPhone 17 Slim.

Fuente: MacRumors