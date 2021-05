Wear OS es el sistema operativo más descuidado de Google, pues Android y Chrome OS son los que han centrado la atención del fabricante y ha dejado a su sistema para relojes inteligentes casi en el olvido. Sin embargo, este año el sistema tenga una segunda oportunidad, sobre todo a finales de año con la supuesta llegada del Pixel Watch.

Como supuesta prueba de que Google se enfocará mucho más en este sistema ha lanzado la popular aplicación de teclado Gboard en Wear OS. Cabe mencionar que este es el primer lanzamiento de una nueva aplicación en dicho sistema operativo en años, lo que revela lo descuidado que ha estado este OS desde su lanzamiento.

Message the way you want to with the new Gboard ?? on #WearOSbyGoogle.

Multiple ways to message like voice, QWERTY keyboard or gestures ??

Enhanced suggestions and corrections ??

Multi-language support ??

See what’s new: https://t.co/RjjtZO23Tv pic.twitter.com/dggR6HxsFc

— Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) May 6, 2021