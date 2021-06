El pasado 24 de junio Microsoft presentó oficialmente la próxima versión de su sistema operativo Windows 11, una versión que se anunció cargada de muchas novedades, la mayoría estéticas, pero que desde el día de su revelación ha generado muchas polémicas por sus “exagerados” requisitos de instalación.

Si bien son millones de computadoras que no podrán dar el salto a la nueva versión de Windows por no cumplir los requisitos, hay un método que desde HTNovo han dado a conocer, en el cual siendo parte del programa insider y tocar el registro de Windows 10, podrás recibir la primera Build de Windows 11 cuando se lance esta semana y así poder tener el nuevo sistema, aunque tu PC no sea compatible.

Como tener Windows 11 en PC no compatible

Lo primero que hay que hacer para poder recibir la actualización de Windows 11 en un ordenador que no cumple los requisitos de instalación es inscribir el dispositivo en el Programa Insider. Para ello, solo debes de acceder a la Configuración del PC, ir a Windows Update y luego, en la opción que figura hasta el final del listado, elegir Programa Windows Insider y Comenzar.

Una vez que tu computadora ya está registrada en el Programa Insider, ahora se debe seguir un minucioso procedimiento en el editor de registro compartido por HTNovo. Sigue al pie de la letra lo siguiente:

En el menú de Inicio escribir Regedit

Una vez dentro seguir la siguiente ruta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Selection Hacer doble clic en UIBranch Cambiar los valores Beta o ReleasePreview a Dev Cambiar el texto en la clave en ContentType a Mainline y el texto Ring a External Cambiar la ruta y buscar Applicability dentro del Editor de Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\Applicability Una vez localizada la ruta anterior cambiar los parámetros y la clave BranchName a Dev, la clave en el archivo ContentType a Mainline y en la tecla Ring a External Salir del Editor de Registro y reiniciar el equipo

Si has seguido al pie de la letra el procedimiento anterior deberías recibir la Build de Windows 11 cuando Microsoft la lance en unos días, y lo mejor de todo que será una actualización desde Windows Update. Cabe mencionar que hacer cambios en el Editor de Registro puede ser peligroso si no tienes conocimientos, por lo que nosotros, PasiónMóvil, no nos hacemos responsables de cualquier fallo que le pase a tu ordenador, por lo que lo haces bajo tu propio riesgo.

Con información de HTNovo