En febrero de 2021, Twitter anunció Super Follow, una opción de monetización para los creadores de contenido. Ahora, esta característica está ganando más formas de interacción para aquellos que apoyan a sus celebridades favoritas en Twitter con Super Follow Spaces.

Super Follow Spaces llega como un canal exclusivo para que los creadores hablen con sus fans en Twitter en una sala de chat de voz exclusiva para seguidores. Los usuarios tienen una razón más para dar un Super Follow a sus creadores favoritos y al mismo tiempo estar más cerca de ellos.

introducing Super Follows Spaces ? a new way to get even more connected with your Super Followers

rolling out now to all Super Follows creators pic.twitter.com/sX2fuGfiX8

— Super Follows (@SuperFollows) May 17, 2022