La seguridad es un asunto de todos. Con tantas formas que hay para que gente sin escrúpulos robe cuentas de redes sociales o creen perfiles falsos, Twitter anunció que va a implementar las llaves digitales, para lo cual va agregar el método de doble factor de autenticidad.

El usar una llave de seguridad hará un mejor frente que solo tener el método de autenticación, si bien este será el único método que se va a usar. Actualmente se puede usar una llave de seguridad para entrar a la cuenta, pero era necesario tener otra como alternativa para autenticar la app o un código SMS como respaldo.

Secure your account (and that alt) with multiple security keys. Now you can enroll and log in with more than one physical key on both mobile and web.

And coming soon: the option to add and use security keys as your only authentication method, without any other methods turned on.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 15, 2021