El uso de las tabletas se ha convertido en un recurso didáctico en esta nueva normalidad; familias, estudiantes y profesionales han tenido que modificar sus hábitos para mantenerse conectados. Por lo que Alcatel, presenta para México su nuevo portafolio de tabletas que cuentan con la mejor tecnología adaptada a las necesidades de los consumidores como es el modo dedicado para niños con una interfaz dedicada a ellos, además de control parental: la 1T7, la 3T8 y la 3T10.

Alcatel 1T7, es una tableta con 4G LTE creada para toda la familia, cuenta con una batería de 2580mAh. Incluye la mas reciente edición de Android 10 Go para un manejo más eficiente de almacenamiento y consumo de datos, compatible con aplicaciones de asistente personal como Assistant Go y Google Go. Basta con hacer una pregunta o decir un comando y los usuarios recibirán asistencia manos libres.

Alcatel 1T 7 WIFI con tan solo 7” cuenta con un modo infantil actualizado que incluye una interfaz de usuario adaptada especialmente para los más pequeños. Incluye nuevas funciones dedicadas a la protección ocular como Eye Care que reduce la luz azul para aliviar la fatiga visual. Podrán disfrutar de un almacenamiento 1GB RAM + 16GB ROM. La tableta estará disponible en los colores verde menta y negro obsidiana en un costo de $2,519.00 MXN.

Alcatel 3T8, ofrecerá a los consumidores una sensación de pantalla premium gigante. Cuanta también con la tecnología Eye Care para la fatiga visual, ya que reducirá la luz azul generada por la pantalla. Además, tiene un modo de lectura que se adapta a las condiciones de luz para disfrutar de una cómoda lectura. Para aquellos que buscan un equipo que les permita sumergirse en una experiencia similar a la de una sala de cine, cuenta 4G LTE es la mejor opción, no solo ofrece una excelente calidad en sonido y una batería de 4080mAh, también la posibilidad de almacenar hasta 5,000 fotos y hasta 20 películas en HD en sus 32GB de memoria interna. Incluye cámara frontal de 5 MP. Si bien, prefieres realizar una llamada, será posible realizarlo con llamadas de manos libres, gracias al altavoz de alta calidad y a la red inalámbrica de alta velocidad. La podrán encontrar a la venta a un costo irresistible de $3,899.00 MXN.

Con un diseño impecable, la nueva Alcatel 3T10 promete un sonido envolvente con dos altavoces en la parte inferior de cada lado. Podrás disfrutar de un buen rato en casa gracias al Miracast a través del cual se podrá sincronizar el contenido de la tableta en tiempo real a la pantalla gracias a la banda de 5GHz (WIFI 5). Si el plan es salir de casa, no habrá preocupaciones ya que, con la red inalámbrica de alta velocidad 4G LTE se podrán disfrutar de un largo viaje en el coche de forma segura y alegre.

Posee batería de 5500mAh con una duración de hasta día y medio de uso regular e incluso puede funcionar como banco de energía para cargar el teléfono móvil. Con su Flip cover brinda un soporte de 65° para una mejor experiencia visual. Ideal para estudiantes o personas que actualmente trabajan desde casa, su teclado inalámbrico permitirá que se realicen esos pendientes de manera cómoda y eficaz. La podrás encontrar en una versión de 32GB de almacenamiento y con su tecnología bluetooth integrada. Su precio es de $5,999.00 pesos.