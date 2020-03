Alcatel presenta en México las tabletas Alcatel Smart Tab 7 y TKEE Mini

En México por ahora se sugiere no salir de casa más que para compras necesarias en el mercado, farmacia y trabajo, como una forma de tratar de disminuir los contagios por covid-19. Ante estas medidas, Alcatel presenta dos equipos de su portafolio 2020 para entretener o ser productivo desde casa, las tabletas: Alcatel Smart Tab 7 y TKEE Mini.

Es muy importante dentro de casa tratar de no compartir equipos y si se hace, cuidar la higiene después de cada uso con el desinfectado correcto. Veamos los nuevos lanzamientos.

TKEE Mini

Tableta destinada a los niños, la cual incluye contenido precargado, como juegos y libros interactivos para diferentes edades en distintos idiomas con sus personajes favoritos, los cuales podrá disfrutar en una versión gratuita, que podrá complementarse con una suscripción mensual o anual de hasta $389 MXN. Certificado TUV, control parental y aislamiento de sitios web así como una interfaz amigable para los niños.

Posee protección doble HW+ SW que nivela el brillo y tonalidad de la pantalla en cualquier condición de iluminación, para cuidar la vista de los pequeños y ayuda a crear buenos hábitos. Cuenta con detección de distancia ocular de 25 cm y fomenta la postura ideal para ver e incluye alertas de 30 minutos para interrupciones de pantalla y tiempo de uso. Está diseñada con una funda colorida extraíble y cubierta segura, duradera y apta para niños con esquinas suaves y redondeadas, lo suficientemente fuerte para aguantar 1,000 pruebas de caída.

La tableta TKEE Mini cuenta con procesador MTK8167D, procesador de cuatro núcleos de Mediatek MT8167D, memoria de 1.5 GB+ 16GB más microSD de hasta 128GB, sistema operativo Android 9+KIDOMI y una batería de 2580mAh. La pantalla es de 7 pulgadas con relación de aspecto 16:9 y 600×1024 p.

La cámara principal es de 2 MP con f/2.4, y la frontal es de 2MP con f/2.4. En conectividad posee Wi-Fi 802.11 b/g/n ,Bluetooth 4.2 y Micro USB 1.Mide 205 x 145.5 x 17.5mm , con un peso de 440 gramos. Posee dos botones laterales, uno para encendido y otro para volumen, disponibles en colores naranja y case verde.

Alcatel 1T7 |16GB| 9009A

Es una tableta portátil con pantalla WSVGA de 7 pulgadas ideal disfrutar de videos y juegos en familia. Cuenta con un procesador de cuatro núcleos a 1.3 GHz de Mediatek, conectividad WiFi, Bluetooth 4.2 y batería que dura hasta 24.9 horas y 15.7 horas en las modalidades 2G y 3G respectivamente. Integra el sistema operativo Android Oreo 8.1 (Go Edition) que incluye la paquetería de Apps Go, como: YouTube Go, Gmail Go, Maps Go, entre otras. Cuenta con memoria RAM de 1GB y almacenamiento ROM de 16GB, expandible con tarjeta microSD de hasta 128GB.

Alcatel Smart Tab 7

Esta tableta está pensada para ser un asistente inteligente, por lo cual está equipada con doble altavoz frontal con sonido estéreo. Posee un procesador Mediatek de cuatro núcleos a 1.3 GHz, sistema operativo Android Pie 9, modo niños y una batería de 2580mAh. Incluye Google Assistant, protector de pantalla, reducción de luz azul,

La tableta permite ver notificaciones y recordatorios sin necesidad de tocar la pantalla. Para activar la ayuda basta con dar doble clic en el botón de encendido y se activará la función manos libres. Además, su diseño incorpora un soporte de 65°.

También puedes aprovechar conectarte con LINK Zone y LINK HUB.

LINK ZONE (MW41) es un dispositivo de banda ancha móvil que ofrece conectividad a alta velocidad (150Mbps de descarga), que se puede compartir la conexión de internet vía WiFi hasta 15 dispositivos simultáneamente.

Por su parte LINK HUB, permite compartir la conexión de internet, vía WiFi, hasta 250 metros a un máximo de 32 usuarios simultáneamente, con la capacidad de soportar dos computadoras de escritorio y una línea de telefonía local.

La conectividad que ofrecen ambos dispositivos es mediante la red 4G LTE CAT4 de alta velocidad, de igual forma disponible en iOS y Android para mantenerse siempre conectados.

Recuerda que lo más importante es tu salud, por ello #QuedateEnCasa, desinfecta tus dispositivos y cuida a tus seres queridos. Si tienes que salir sigue todas las medidas de higiene y separate 1.5 metros.