Pixel Tablet se filtra en imágenes con chip Tensor G2

Este año, Google tiene preparado el lanzamiento de varios productos que abarca la nueva serie de teléfonos inteligentes Pixel 7, así como nuevos productos inteligentes para el hogar, además de la rumoreada Pixel Tablet. Todos estos dispositivos se presentarán a finales de este año en el evento que se organiza anualmente en los Estados Unidos.

Uno de los productos más esperados por los usuarios es sin duda la Pixel Tablet, la cual ya se ha dado a conocer su diseño en un video oficial, pero ahora esta tableta apareció en una serie de imágenes donde se confirma una vez más que tendrá una estética similar a los actuales Nest Hub, las pantallas inteligentes, solo que con una base más grande y la posibilidad de desprender la pantalla para poder usarla como tableta.

I have also been provided with a few photos of the device. pic.twitter.com/ctKWQoVDCT

— Kuba Wojciechowski? (@Za_Raczke) January 26, 2023