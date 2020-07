Samsung Galaxy Tab S6 Lite disponible en México desde $11,499 MXN

Samsung ha presentado oficialmente al mercado mexicano su nueva tablet de gama media Galaxy Tab S6 Lite, con la cual el fabricante coreano es de los pocos que presenta esta categoría de producto usando Android dentro del mercado mundial.

Samsung busca colocar esta tableta dentro de la preferencia de los mexicanos, basados en la prestigio, experiencia de la familia Galaxy, por lo que es un producto que suma, contribuye y da más por su valor, siendo el equipo ideal para usarse en casa, trabajo, el entretenimiento (para leer, ver y crear vídeos), aumentando la productividad. Sobre todo para estudiantes y profesionistas relacionados con diseño.

Cabe señalar que este tablet se trata de una versión “económica” del Galaxy Tab S6 que Samsung presentó en 2019, el cual llegó con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 y otras características de gama alta. Ahora esta versión lite usa otro procesador pero es Lite por el tema del peso, no por las características. De hecho esta versión es más veloz, con mayorduración de batería y facilidad de uso, gracias a la interfaz One UI 2.0 bajo Android 10.

Entre sus especificaciones, el nuevo Tab S6 Lite tiene una gran pantalla envolvente LCD de 10.4 pulgadas con resolución de 2000 x 1200 píxeles, con bordes delgados. Internamente, el tablet viene impulsado por un procesador Exynos 9611 de Quad 2.3 GHz+ Quad 1.7 GHz.

Este viene acompañado con una GPU Mali G72 MP3, 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno (no se venderá en México la versión de 128GB).Tanto la versión WiFi como LTE (con tarjeta SIM), son ampliables por medio de una tarjeta microSD de hasta 1 TB. También incorpora una batería de 7040 mAh que puede proporcionar una autonomía de hasta dos días enteros con uso moderado (13 horas). En sensores posee acelerómetro, giroscopio, RGB, Sensor de espacio, GPS + GLONASS.

Samsung ha incluido en la Galaxy Tab S6 Lite una cámara trasera de 8 MP y una cámara frontal de 5 MP. Asimismo, tiene un conector para auriculares de 3.5 mm, entrada para USB-C y compatibilidad con S-Pen, el cual viene incluido de fábrica, ambos en color gris.

Es una buena alternativa con sus funciones multimedia, ofreciendo poder y desempeño y aprovecha su alianza con empresas del área como Netflix, YouTube Premium (4 meses gratis con contenidos sin publicidad, descargables y ver videos sin conexión más acceso gratuito a YouTube Music y YouTube Kids) y Spotify (para hacer alarmas personalizadas, buscar fácilmente música y podcasts). La tableta se conecta de forma inalámbrica a la configuración de altavoz del hogar, para reproducir música en otro dispositivo o altavoz. No puede faltar el uso de Bixby en funciones como Bixby Voice, Bixby Vision y Bixby Routines.

Uno de sus puntos fuertes es el SPen, el cual cuenta con más funciones y otras mejoradas, facilitando no solo tomar notas, sino hacer diseños, todos capturando gracias a su sensibilidad, los 4 mil puntos de presión detectados que se ejercen y hasta permite editar las creaciones. También para hacer tareas y tomar clases en línea, gracias a su movilidad. Es la cuarta versión en que se incluye. El SPen se carga al conectarse magnéticamente a la tableta en el lado derecho, por lo que no importa si no se usa con la funda, no se perderá. Tiene un peso de 7.03 gramos, con punta de 0.7 mm.

La tableta permite recibir llamadas y contestarlas así como mensajes, al sincronizarse con el smartphone, siempre que estén en el mismo rango de red y los dos dispositivos usen la misma cuenta de Samsung. Toda la información se mantiene en la nube y en los servidores de Samsung. Ofrece experiencias multidispositivo gracias a Quickshare y Auto HotSpot.

Para completar la experiencia, el Spen se acompaña de la app Samsung Notes, con mejoras en el zoom de hasta el 300% y editar en otros formatos para exportar como Doc, PDF, JPEG, TXT y convertir notas a mano en texto, localizar otras por medio de etiquetas o resaltar citas. También se puede crear contenidos en RA y hacer memos directamente desde la pantalla de inicio.

Para los niños se incluye Samsung Kids, un espacio seguro y con control parental en donde al menos tres hijos se pueden conectar, para disfrutar contenido educativo y de entretenimiento.

También incluye la interfaz el Daily Board, un espacio de consulta de información directa, personalizable, donde se puede acceder a datos del clima, películas que se reproducen, calendario, hacer memos.

La caja incluye cable USB tipo C, cargador de pared, auriculares con micrófono, Pin, guía, SPen y manual, también una funda con tres posiciones en forma de libreta y al ser metálica, el SPen se queda en la misma. En otros países puede que no se incluya. El Galaxy Tab S6 Lite pesa 465 gramos en versión WiFi y 467 gramos en LTE, Posee sonido Dolby Atmos y sound AKG en sus dobles bocinas. No trae NFC ni funciones biométricas, ya que es una característica premium, pero cuenta con tres años de actualizaciones de software y parches así como de herramientas.

Precio y disponibilidad

La nueva tablet del fabricante asiático tiene un costo de $11,499 MXN (LTE) y $12,499 MXN (LTE), a la venta desde hoy en Samsung Store, Liverpool, Sears, Sanborns, Palacio de Hierro, otra tiendas departamentales, Best Buy y otras tiendas ofimáticas, Amazon y Mercado Libre, además de Telcel y otros operadores telefónicos y socios empresariales, quienes ofrecen diferentes promociones y formas de pago.