Los auriculares son uno de los accesorios que se tienden a ensuciar bastante rápido, ya que están en contacto con los oídos, que a su vez en una de las partes de nuestro cuerpo que más residuos guardan a través de la cerilla, es por ello por lo que los audífonos no están libres de gérmenes, virus o suciedad, al contrario, debes limpiarlos correctamente.

Es importante señalar que los audífonos se tienden a ensuciar mucho, a menos que los limpiemos regularmente, la suciedad se acumula de una manera acelerada que al verlos bajo el microscopio nunca los volveríamos a utilizar, es por eso por lo que lo mínimo que podemos hacer es limpiarlos correctamente, y en este artículo te daremos unos tips para hacerlo de manera fácil y bastante rápida, sin complicaciones.

Para limpiar la suciedad de los auriculares, donde se acumula una importante cantidad de suciedad, partículas de piel, cerumen, grasa y sudor, puedes empezar por tomar un paño de microfibra, humedecerlo ligeramente y limpiar el cuerpo de cada auricular. Esto también aplica para el estuche de carga, pero es importante que no hagas este proceso en el área del altavoz del audífono, de lo contrario, podrías dañarlo.

También puedes optar por hacer uso de toallitas húmedas, en el mercado existen muchas opciones para comprar, desde las más caras hasta las más económicas. En todo caso que los auriculares contengan cerumen, es aconsejable removerlo con hilo dental para raspar todo tipo de acumulaciones alrededor del borde de cada audífono.

Por otro lado, no aconsejamos que uses trapos muy mojados, ya que, al limpiar, el agua podría correr sobre los auriculares e infiltrarse entre los componentes internos y dañar tus accesorios irremediablemente. Si has realizado este proceso, pero con un paño ligeramente húmedo, debes absorber la humedad restante con un paño seco, suave y que no contenga pelusa.

Nunca debes usar cepillos metálicos ni detergentes químicos para limpiar el cerumen, estas sustancias dañan tus audífonos sin reparación alguna. Estos son algunos consejos que te damos para que puedas limpiar tus audífonos correctamente, ya sean tipo In Ear o de almohadilla.