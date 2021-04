La pandemia trajo consigo innumerables cambios en nuestras actividades personales, profesionales e incluso sociales y es que, tras el gran impacto causado a nivel global por este hecho, los hábitos y rutinas de todos han cambiado por completo. Hoy gran parte de lo que hacemos es a través de un dispositivo tecnológico, por lo que el tiempo de exposición frente a este, aumenta cada vez más sin darnos cuenta y peor aún, la adicción por estar al tanto de todo sin estar presente en nada, es más común de lo que imaginamos. A esto se le conoce como el síndrome Fear of missing out (FOMO), que no es otra cosa, más que el miedo o temor infundado a perderse algo y es que, al estar expuesto a un uso desmedido del internet y a una visita constante de redes sociales, este síndrome crea momentos de ansiedad digital que, aunque parezca raro ya es posible controlar desde tu celular.

Jesús Mejía, Gerente de Comunicación Corporativa para OnePlus en México indicó que en la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, presentada por el INEGI, en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que utilizan como dispositivos principales para conectarse a los smartphones, seguido de computadoras portátiles, además de computadoras de escritorio, lo cual, refleja la sobremanera en la que los usuarios pasan conectados horas frente a un dispositivo, sin saber que esa obsesión por obtener información y buscar un entretenimiento, los está llevando a vivir un síndrome como el FOMO que muchos ya tienen, pero qué pocos lo saben.

OnePlus marca global de tecnología móvil, a través de su línea de producto OnePlus Nord N Series, ofrece diversas opciones a los usuarios y a su comunidad para que puedan mantener un equilibrio digital y que, a través de sus dispositivos logren grandes resultados:

Utiliza funciones o aplicaciones para una buena desconexión. – La misma tecnología cuenta con funciones que nos permiten realizar está acción. Si programas un modo sin distracciones, la función de no molestar o un modo zen, como el que ofrece OnePlus N10 y N100, tu dispositivo no te dejará enviar mensajes, abrir aplicaciones o navegar. .

La misma tecnología cuenta con funciones que nos permiten realizar está acción. Si programas un modo sin distracciones, la función de no molestar o un modo zen, como el que ofrece OnePlus N10 y N100, tu dispositivo no te dejará enviar mensajes, abrir aplicaciones o navegar. . Deshabilita recordatorios. Es importante que delimites el tiempo que dedicas a cada actividad digital, para que al finalizar puedas deshabilitar los recordatorios o el sinfín de mensajes que te puedan llegar, desde aquella notificación generada por un tweet hasta un mail laboral, que te pueda inquietar y te haga volverte a conectar.

Es importante que delimites el tiempo que dedicas a cada actividad digital, para que al finalizar puedas deshabilitar los recordatorios o el sinfín de mensajes que te puedan llegar, desde aquella notificación generada por un tweet hasta un mail laboral, que te pueda inquietar y te haga volverte a conectar. Apaga tu celular. – Si ya has intentado todo y aún no consigues dejas de pasar horas frente a tu celular, es momento de aplicar medidas más extremas e intentarlo apagar, al principio puede ser complicado, pero cuando descubras lo placentero que puede ser dejar de mirar el celular, tú mismo lo aplicarás sin pensarlo más.

Síndromes como el FOMO, hoy en día es posible tratarlos de la mano de los causantes de está obsesión digital. Estar conectado no es malo, pero si lo haces con moderación y control, estamos seguros que tu visión sobre el uso de la tecnología, los dispositivos y horas de exposición cambiarán.

Y si tu smartphone te estpa causando que te distraigas en actividades personales, profesionales o peor aún, el causante de una baja concentración e incluso ansiedad por estar al tanto de todo lo que pasa en las redes sociales y lo que hacen los demás, puedes aprovechar que en los OnePlus Nord N10 5G y OnePlus Nord N100, ofrecen funciones que contribuyen a la concientización de tiempo que el usuario pasa frente al dispositivo hasta aquellas que logran apoyarlo para concentrarse :

Modo sin distracciones . – En esta función el usuario accede a un menú donde podrá seleccionar las aplicaciones que lo distraen y ocultar sus notificaciones. Con esto, activará la configuración de la duración y los días que esta acción estará en funcionamiento. Además, podrá programar una alarma para tomar un descanso que puede ir desde los cinco hasta los treinta minutos.

. – En esta función el usuario accede a un menú donde podrá seleccionar las aplicaciones que lo distraen y ocultar sus notificaciones. Con esto, activará la configuración de la duración y los días que esta acción estará en funcionamiento. Además, podrá programar una alarma para tomar un descanso que puede ir desde los cinco hasta los treinta minutos. Función no molestar. – La avanzada tecnología de OnePlus, le permite al usuario establecer la función para activar y seleccionar a los contactos o personas de los que quiere recibir llamadas, mensajes o incluso conversaciones. Siendo esto muy útil, para cuando las personas necesitan concentrarse sin que otros los molesten o distraigan.

La avanzada tecnología de OnePlus, le permite al usuario establecer la función para activar y seleccionar a los contactos o personas de los que quiere recibir llamadas, mensajes o incluso conversaciones. Siendo esto muy útil, para cuando las personas necesitan concentrarse sin que otros los molesten o distraigan. Bienestar digital . – En este apartado OnePlus presenta un panel de información, en donde el usuario podrá ver el tiempo que pasa conectado a ciertas aplicaciones, lo que le permitirá detectar en cuales de ellas invierte más tiempo y así mejorar sus hábitos de uso y conexión.

. – En este apartado OnePlus presenta un panel de información, en donde el usuario podrá ver el tiempo que pasa conectado a ciertas aplicaciones, lo que le permitirá detectar en cuales de ellas invierte más tiempo y así mejorar sus hábitos de uso y conexión. Modo always on display. – El sistema de bloqueo de Oneplus activa un always on display en donde cada vez que el usuario le dé un toque a la pantalla, se desplegará una barra en donde se verá el número de veces que ha sido desbloqueado el dispositivo, de esta manera OnePlus ayuda a sus usuarios a generar conciencia y reducir el tiempo que pasa revisando la pantalla de su smartphone, combatiendo al mismo tiempo el síndrome FOMO.

Controlar el tiempo que pasamos frente a nuestro dispositivo, es sin duda la mejor opción para lograr un alto nivel de concentración y trabajar en una sana desconexión, que no solo te ayudarán a ti, sino a los que te rodean ya que fomentarás una cultura de buenos hábitos en temas de conexión, concentración y atención.