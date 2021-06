A raíz que se dió a conocer que al comprar un smartphone nuevo en México era necesario registrarse, la gente buscó forma de ampararse contra esta medida y finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado a favor de los usuarios y dictaminó la suspensión del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Todavía falta que se dictamine si es o no inconstitucional, pero por ahora podremos estar tranquilos de forma temporal.

Luis Fernando García, director de la Red por la Defensa de los Derecho Digitales da una explicación de las implicaciones de esta suspensión.

Acá los efectos de la suspensión concedida por la Min. Piña vs el #PANAUT Se paralizan: – Las acciones del IFT para desarrollar la plataforma del #PANAUT.

– La emisión de disposiciones administrativas para su operación.

Acá los efectos de la suspensión concedida por la Min. Piña vs el #PANAUT Se paralizan: – Las acciones del IFT para desarrollar la plataforma del #PANAUT.

García comentó que ya no se debe realizar campañas promocionales de la misma y las acciones para su desarrollo por parte del IFT. Esto porque las reglas de su implementación debieron estar listas para el mes de octubre, lo cual no pasó. Aún así siguió el proceso gracias a las acciones de dicho organismo y los diputados al aprobar su creación a finales de 2020 y por el senado en abril.

Dado que no se sancionó al IFT por no cumplir, se concedió permiso para detener el proceso del PANAUT hasta la fecha, lo cual no tiene sentido si se considera que no tiene presupuesto para el mismo.

Esta suspensión implica que todos los operadores telefónicos móviles mexicanos ya no tienen que recabar los datos biométricos de los usuarios de los planes pospago, lo cual no tenía fecha de inicio, aunque en teoría debía comenzar a los seis meses de que se dieran a conocer las reglas del IFT…solo que estas nunca se hicieron.

La mala noticia es que sigue en el limbo el PANAUT ya que el dictamen no es de eliminación. En dado caso que la Suprema Corte de Justicia dictamine su inconstitucionalidad entonces se hablará de que se cancele definitivamente.

Con información de Xataka