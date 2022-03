A través de un comunicado, la plataforma de video streaming Netflix anunció tres nuevos juegos móviles que llegan a su catálogo Netflix Games, y los cuales ya se pueden descargar en dispositivos Android y iOS.

Estos tres títulos están disponibles como parte de la suscripción estándar a la plataforma sin costo adicional, pues recordemos que Netflix Games ofrece a todos sus suscriptores una gama de juegos para disfrutar en sus dispositivos móviles sin anuncios y sin compras adicionales dentro de la aplicación.

Con tal de hacer un poco más atractivo el catálogo de juegos del servicio se ha agregado el primer juego de disparos en primera persona de Netflix junto con un juego de rompecabezas y un juego de romper talentos, todos ellos prometen ser altamente entretenidos.

This is a True Story es un juego basado en la historia de los 771 millones de personas en el planeta que no tienen acceso agua potable limpia, aquí es donde este juego de rompecabezas narrativo entra en acción, donde tendrás que luchar diariamente para proveer de agua para tu familia.

Shatter Remastered es un juego de inspiración retro que combina acción clásica con giros únicos y batallas contra jefes que puedes derrotar en docenas de niveles únicos.

Into The Dead 2 es la secuela de Into The Dead, donde los jugadores deberán defenderse de hordas de zombis para tratar de mantenerse con vida en un mundo postapocalíptico. Estarás equipado con un arsenal de armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego, explosivos y mucho más. Un juego móvil que ofrece mucha acción.