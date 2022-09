Razer, Qualcomm y Verizon están listos para lanzar al mercado lo que será la primera consola portátil para juegos con soporte 5G del mundo, la cual llegará para competir con la Steam Deck, pero también con otras opciones, como la Logitech G.

La consola lleva por nombre Razer Edge 5G, y fue creada en colaboración con Qualcomm y Verizon. El dispositivo permitirá jugar juegos localmente, pero también se podrán transmitir desde la PC o acceder a ellos a través de la nube.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world’s first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl

— George Koroneos ?? (@GLKCreative) September 28, 2022