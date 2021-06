Durante el evento E3 2021, Ubisoft organizó su conferencia virtual llamada Ubisoft Forward donde presentó muchas novedades sobre los últimos juegos que llegarán próximamente a Xbox Series X/S y Xbox One. Entre los títulos se encuentran Far Cry 6, Rainbow Six Extraction y Riders Republic, entre otros.

Los juegos anteriores se unen a otros que ya están disponibles como: Watch Dogs: Legion, The Crew 2, Brawlhalla y For Honor. A continuación, se muestran todos los anuncios, junto con los tráilers oficiales de cada juego.

For Honor

The Crew 2

Brawlhalla

Watch Dogs: Legion

Rainbow Six Extraction

Rocksmith+

Riders Republic

Far Cry 6

Todos los juegos de Ubisoft tendrán descuentos que estarán disponibles en Deals Unlocked o a la venta en Ubisoft Forward, donde habrá hasta 90% de descuento en juegos seleccionados.

Con información de Xbox