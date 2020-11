El desarrollo 5G está creciendo rápidamente en donde la mayoría de los países ya tienen planes para implementarlo, por lo que en un par de años está red de alta velocidad podría estar presente en más regiones del mundo. No obstante, China quiere dominar el mundo en este rubro, por ello, anuncio que ya trabaja en la red 6G.

El país asiático recientemente envió un satélite al espacio para probar señales 6G. Esta red deber ser 100 a 500 veces más rápida que 5G, lo que suena increíble, pero debemos esperar para verlo en función masiva, ya que llegaría en unos diez años al mercado.

Estados Unidos no quiere perder nuevamente la batalla ante china, ya que este último fue el primer país en lanzar dispositivos 5G, por lo que la unión americana no quiere darse el lujo de perder nuevamente con el 6G. Ante ello, dos de los gigantes tecnológicos como Google y Apple se unieron recientemente a la Alianza Next G.

Un grupo comercial norteamericano que celebrará su primera conferencia la próxima semana llamada ATIS, una asociación comercial norteamericana que lidera la próxima alianza G. El objetivo de este grupo es avanzar en el liderazgo de la tecnología móvil de América del Norte en 6G y más allá durante la próxima década.

Cabe señalar que Apple y Google no están solos en este grupo. Otros fabricantes como Charter Communications, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Keysight Technologies, LG Electronics, Mavenir, MITRE y VMware. Es emocionante lo que nos espera de aquí al 2030, la velocidad de internet será una maravilla y quizás le digamos adiós de una vez por todas a los cables como Ethernet.

Con información Lightreading