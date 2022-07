Starlink quiere estar en todas partes del mundo, no importa si es el techo de tu casa, en el rancho, bosque o en ultramar, la empresa de Elon Musk quiere llevar Internet al rincón más alejado del planeta, y no parece algo imposible de lograr.

El internet satelital de Musk llega ahora a los yates, sí, como lees, esta empresa ha lanzado un servicio exclusivo para yates cuyo costo es impagable para la mayoría de nosotros, por lo que es algo dedicado para personas millonarias que cuentan con un yate y quieren complementarlo con internet de alta velocidad.

Starlink Maritime es el nuevo servicio de internet satelital para yates o barcos que ofrece una velocidad de descarga de hasta 350 Mbps a cambio de un costo mensual de 5,000 dólares, pero a esto hay que sumar los 10,000 dólares por la antena y el router, por lo que el pago inicial será de 15,000 dólares, bastante caro y exagerado para la mayoría.

Después de dar a conocer el nuevo servicio ofrecido por Starlink las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, sobre todo por el alto costo. Sin embargo, Musk aclaró que los 5,000 dólares mensuales es algo justo, ya que las antenas de Starlink Maritime difieren de su contraparte residencial y son importantes para mantener la conexión en mares agitados y tormentas fuertes.

Starlink Maritime allows you to connect from some of the most remote waters in the world ? https://t.co/Qa48wiYN5f pic.twitter.com/Vd3Bli6id2

— SpaceX (@SpaceX) July 7, 2022