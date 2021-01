La primera pulsera inteligente de OnePlus está a nada de ser presentada oficialmente, y el fabricante chino se ha encargado de desvelar algunos detalles sobre sus características. Hace unos días se confirmó algunos datos técnicos del wearable, y ahora la cuenta de OnePlus India publicó en Twitter que este accesorio saldrá a la venta a través de Amazon.

Si bien OnePlus no ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento, según el leaker Ishan Agarwal, el OnePlus Band se dará a conocer el 11 de enero. Además, dijo que incluye una pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas, así como función de frecuencia cardiaca y sensor de oxígeno en la sangre las 24 horas.

Every morning, when we wake up we overlook almost a third of our day we spent sleeping.

But it is sleep that armors us to take on new challenges everyday, to #NeverSettle

Tracking your sleep quality is important. How? We got you covered.

Get notified: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/EPmEdvzPmL

— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 4, 2021