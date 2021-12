Si sientes que tu iPhone se calienta demasiado cuando estás jugando algún juego o una aplicación que consume muchos recursos, Razer parece tener la solución a este problema. La compañía ha presentado un nuevo ventilador de refrigeración compatible con MagSafe con RGB para el iPhone 12 y iPhone 13.

Se trata del Razer Phone Cooler Chroma que llega al mercado para “derrotar el calor” con tecnología de enfriamiento avanzado para jugar sin límites, según la compañía. Este accesorio tiene RGB con opción de personalización, con 12 luces LED y 16.8 millones de colores.

Defeat the heat with the new Razer Phone Cooler Chroma. Powered by advanced cooling technology and Razer Chroma RGB, you can now stay cool in the heat of battle with style. Available for iPhone and Android smartphones: https://t.co/frfDPWHmFq pic.twitter.com/6bGjQXAa6N

— R ? Z ? R (@Razer) December 7, 2021