Todos los archivos almacenados en iCloud pasan automáticamente a Google One

Si estás pensando en migrar de plataforma de iOS a Android y estás preocupado porque no sabes cómo pasar todo tu contenido multimedia a tu nuevo teléfono, no te preocupes, hay una alternativa para ello. Apple ha creado una nueva herramienta que permite a los usuarios mover fotos y videos almacenados en Apple Fotos a Google Fotos.

No obstante, hay un punto importante que mencionar, y es que, si bien la herramienta facilita el traslado de toda tu biblioteca, el procedimiento no se realiza al instante y podría tardar hasta una semana en realizarse la transferencia. Además, todos los archivos almacenados en iCloud pasan automáticamente a Google One Storage.

¿Cómo mover mis fotos y videos de iCloud a Google Fotos?

El procedimiento para migrar tus archivos de Apple Fotos a Google Fotos es bastante sencillo, tan solo debes seguir los siguientes pasos: