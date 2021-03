Actualmente, la resolución más alta en una cámara que se puede encontrar en un teléfono inteligente es de 108 megapíxeles. Sin embargo, Samsung podría cambiar esta tendencia muy pronto, pues la cuenta en Twitter, Samsung Exynos, publicó un video en dicha red social con haciendo alusión a un sensor de 200 megapíxeles.

Se trataría de un teléfono con seis cámaras traseras que podría venir incluido en un hipotético teléfono de gama alta del fabricante. El video muestra una doble cámara en la parte delantera y cuatro más en la parte trasera. Además, todas las cámaras deberías estar funcionando bajo el control de un nuevo chip Exynos de Samsung.

Dear shutterbug, what do you expect the most from smartphone camera? ? pic.twitter.com/HGwmoKYD3V

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) March 22, 2021