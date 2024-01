La próxima generación de GPU ARC de Intel ya se encuentra en desarrollo

En el transcurso del CES 2024, Intel, a través de su ingeniero y Director de Marketing Técnico, conocido como Tom “TAP” Petersen, ha confirmado con entusiasmo que los planes para su segunda generación de tarjetas gráficas están avanzando sin contratiempos.

Intel ya trabaja en las próximas GPU ARC

La información sugiere que Intel ha superado otra fase crucial en el desarrollo de sus gráficas Arc Battlemage, indicando que se espera su lanzamiento al mercado durante el presente año.

Según las observaciones de VideoCardz, Intel parece haber aprendido de las lecciones del pasado, especialmente tras los considerables retrasos experimentados con sus gráficas Arc Alchemist.

Aunque aún no ha proporcionado una fecha específica para el lanzamiento de la nueva generación, la empresa se muestra cautelosa esta vez y se abstiene de hacer promesas prematuras.

Podrían ser presentadas en el próximo CES

Sin embargo, hay indicios que sugieren que para el CES 2025, estas tarjetas gráficas ya estarán disponibles en las tiendas, marcando así un hito en la evolución de la oferta de Intel en el mercado de hardware gráfico.

En relación con las tarjetas gráficas Battlemage, también reconocidas como las gráficas basadas en la arquitectura Xe2-HPG, la información disponible es escasa, aunque se rumorea que podrían hacer uso del nodo N4 de TSMC y albergar hasta 56 núcleos Xe de segunda generación.

Esto representa un significativo aumento en comparación con las actuales Arc A770, las cuales cuentan con 32 unidades Xe.

Generación Celestial o Xe3.

En una entrevista, se revela que la mayoría de la fuerza laboral de Intel, incluyendo todos sus ingenieros de hardware, ha dirigido su atención al desarrollo de la siguiente generación, conocida como Celestial o Xe3.

De manera más específica, se destaca que actualmente, un 30% del equipo dedicado a las tarjetas gráficas de Intel se encuentra enfocado principalmente en el desarrollo de software para respaldar las próximas gráficas Battlemage.

Esto sugiere que el equipo ya dispone de suficientes muestras de ingeniería para elaborar y perfeccionar controladores adecuados.

Es necesario perfeccionar detalles de drivers

Esta priorización es crucial, ya que se reconoce que los problemas con los controladores contribuyeron a los retrasos experimentados en la primera generación. Se espera que esta vez, con una mayor experiencia, Intel evite tropezar nuevamente con los mismos obstáculos.

No se hace mención explícita al “tape out”, que indica la finalización del diseño del chip y el inicio de la producción en masa. Este logro generalmente se alcanza aproximadamente tres meses antes del lanzamiento comercial.

Parece que esta fase aún no ha sido completada, sugiriendo que el equipo está perfeccionando detalles físicos. Hasta que el equipo de desarrollo de software establezca una fecha definitiva, no considerarán concluido el diseño y no iniciarán la fase de producción.