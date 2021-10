Nothing Phone podría ser anunciado en 2022

Nothing es la nueva empresa fundada y dirigida por el cofundador de One Plus, Carl Pei, firma que hace poco lanzó su primer producto al mercado, se trata de los auriculares inalámbricos llamados Ear 1. Ahora, hay rumores de que la marca podría estar trabajando en lo que sería su primer teléfono inteligente.

De acuerdo con un reporte publicado y compartido por Mukul Sharma, se dice que el rumoreado smartphone de la marca Nothing se lanzará en algún momento de 2022, se habla de que será durante el primer trimestre del próximo año.

La fuente no ha dado más detalles sobre el supuesto teléfono, pero los anuncios anteriores de Nothing pueden haber dado algunas pistas. Hace poco la empresa anunció una asociación con Qualcomm, diciendo que usaría la serie de chips Snapdragon para impulsar futuros productos.

Por lo tanto, esto significa que dicha asociación tiene que estar relacionada con el futuro smartphone de Nothing, el cual vendría impulsado por una pieza de silicio de la serie Snapdragon. Lo que no se sabe es si este dispositivo será de gama alta o de gama media.

Otro punto importante que hay que mencionar y que hace referencia al supuesto nuevo teléfono de la marca, es que Nothing recientemente compró la marca Essential, la misma que fundo el creador de Android y que tiene en su haber el Essential Phone.

Esperamos que a lo largo de los próximos días podamos tener más información al respecto sobre este rumoreado dispositivo.