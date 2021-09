El nuevo teléfono de gama media realme 8i se filtró hace unas semanas junto con un render oficial donde se reveló parte de su diseño. Posteriormente, se dieron a conocer algunas de las sus especificaciones técnicas, y hoy realme y MediaTek confirman que el equipo vendrá impulsado por el nuevo procesador Helio G96.

A través de Twitter, la cuenta MediaTek India confirmó que el nuevo equipo de realme ejecutará su nuevo chipset, que permite el soporte nativo para pantallas de 120Hz y cámaras de 108 megapíxeles, así como tecnología de juego MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite.

#MediaTekHelioG96 brings an impressive breadth of features & capabilities to 4G smartphones to power premium user experience. It comes with an 120Hz display, 108MP Camera & #MediaTekHyperEngine 2.0 Lite gaming technologies. https://t.co/tkeoRbQr6h#MediaTek #MediaTekHelioGSeries pic.twitter.com/XQpzyrb1gR

— MediaTek India (@MediaTekIndia) August 31, 2021