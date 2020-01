Conoce los productos premiados de Huawei en el #CES2020

Si bien algunos productos de la marca HONOR fueron galardonados entre los mejores equipos del CES 2020, era obvio que la marca principal, Huawei, consiguiera lo propio en una de las ferias tecnológicas más importantes de la industria a nivel mundial.

Después de la presentación de la línea completa de productos de la compañía enfocada en construir una vida conectada de manera fluida mediante la inteligencia artificial para los consumidores, Huawei sorprendió a expertos de medios comunicaciones más importantes a tal grado de ganar premios por sus dispositivos.

Entre los productos galardonados se encuentra el Mate 30 Pro y los FreeBuds 3, ambos ganaron el premio Best of CES, el premio Editor’s Choice fue para el Watch GT 2 y el Reader’s Smartphone of the Year de Stuff para el Huawei P30 Pro.

Los medios internacionales reconocieron los dispositivos de Huawei por sus innovaciones en conectividad sin interrupciones, batería de larga duración, diseño de vanguardia, rendimiento y capacidades de cámara.

Huawei demuestra una vez más que sus dispositivos están entre los mejores del mercado, donde abarca, tanto teléfonos y wearables de gama baja y media como dispositivos de gama alta. Esto habla bien de la firma china que a pesar de su mal paso en Estados Unidos ha sabido reponerse.