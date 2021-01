Hoy Samsung realizó su evento denominado Primer Vistazo, el cual está relacionado con los lanzamientos relacionados con pantallas de televisores, por lo que ha hecho oficial la presentación de las líneas MicroLED, NEO QLED y Lifestyle que se lanzarán este año. Además se lanzaron interesantes nuevas funciones relacionadas con la accesibilidad,sustentabilidad e innovación, para hacer énfasis en el lema pantallas en todas partes, pantallas para todos.

Sustentabilidad

En este evento previo la CES, Samsung hace alarde de la innovación que presentarán sus pantallas, en donde se han comprometido a ser cada vez más verdes, por lo cual ahora eliminan accesorios y materiales no necesarios y los que se incluyen además de ser reciclables, van más allá de ser solo un estuche en donde vienen los productos, ya que las cajas se pueden reutilizar para dar forma a otros accesorios, como juguetes, muebles por mencionar algunos, convirtiéndose en empaques ecológicos. La meta es bajar la huella de carbón y eliminar los desperdicios, para cuidar al planeta, mejorando la eficiencia energética, al reducir el consumo de energía.

Una propuesta interesante es el nuevo control remoto, el cual emplea celdas solares para ahorrarse el uso de baterías, aprovechando tanto la luz natural como la artificial así como USB, y está hecho con el plástico de botellas recicladas. De esta manera se evitará el uso de 99 millones de baterías AAA en siete años.

Inclusividad

Sin duda, Samsung cambia la forma en que incorpora la inclusividad para todas las personas que tienen diversos grados de limitaciones visuales y auditivas, sordas y ciegas, con funciones que se agregan a los controles, para que todos puedan experimentar los contenidos que se ofrecen.

Así quienes tienen baja visión, pueden ver resaltar los colores en la pantalla (SeeColors), cuando no siempre pueden diferenciarlos de otros, la opción color Inversion para hacer visible los textos que aparecen y el color se pierde (el texto aparece en negro y el fondo en blanco). También se ofrece descripción de audio, descripción de las funciones en el control remoto, ya que muchas veces no cuentan estos con ayudas para que puedan saber el uso de cada botón, Voice Guide (guía auditiva para indicar los contenidos que se proyectan) y se puede activar un avatar con lenguaje de señas (zoom con lenguaje de señas), también se puede agregar subtítulos con movimiento, y hasta tiene reconocimiento de comandos por medio de lenguaje de señas. De esta forma, todos podrán acceder sin problemas.

La marca se compromete a mejorar y agregar más funciones para 2022, con ayuda de la Inteligencia artificial. Por ahora las presentadas se integran en los modelos 2021 QLED y NEO QLED.

NEO QLED

Sin duda la nueva experiencia que ofrece las tecnologías de esta línea son llamativas para todos los miembros de la familia, que usen una pantalla para entretenerse, comunicarse o trabajar. Este saldrá en dos modelos insignia 8K (QN900A) y 4K (QN90A).

Ambos emplean la nueva fuente de luz, la Quantum Mini LED controlado con precisión por Quantum Matrix Technology y Neo Quantum Processor, un potente procesador de imágenes optimizado para Neo QLED.

Samsung diseñó Quantum Mini LED para tener 1/40 de la altura de un LED convencional. En lugar de usar un lente para dispersar la luz y un paquete para fijar el LED en su lugar, Quantum Mini LED tiene microcapas increíblemente delgadas llenas de muchos más LED. Además, la tecnología Quantum Matrix permite un control ultrafino y preciso de los LED densamente empaquetados, lo que evita el florecimiento y permite a los espectadores disfrutar del contenido como debe ser visto.

Neo QLED aumenta la escala de luminancia a 12 bits con 4096 pasos, esto ayuda a que las áreas oscuras sean más oscuras y las áreas brillantes más brillantes, lo que resulta en una experiencia HDR más precisa e inmersiva. Asimismo, Neo QLED se beneficia del potente procesador Neo Quantum patentado por Samsung con capacidades mejoradas de escalado. Mediante el uso de hasta 16 modelos de redes neuronales diferentes, cada uno capacitado en tecnología de mejoramiento de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, el procesador Neo Quantum puede optimizar la calidad de imagen a una salida de imagen 4K y 8K independientemente de la calidad de entrada.

El 2021 Neo QLED 8K de Samsung presenta un nuevo diseño Infinity One, una pantalla casi sin bisel que brinda una experiencia de visualización aún más inmersiva en un diseño y forma más elegante. La caja Slim One Connect de Neo QLED 8K, un sistema de administración de cables completamente nuevo que se puede conectar a la parte posterior del televisor, permite una instalación más sencilla y una estética más limpia. El 2021 Neo QLED 8K también incluye varias características de audio premium que cubren toda la habitación, en este sentido, el sonido dinámico de Object Tracking Sound (OTS) Pro corresponde al movimiento de objetos en la pantalla, y SpaceFit Sound analiza el entorno físico del televisor y emite un sonido envolvente adaptado específicamente a su espacio.

Estos modelos incluyen varias funciones inteligentes, para satisfacer las necesidades de entretenimiento, trabajo y salud. La primera que se incorpora y que no es de extrañar, sobre todo en sus smart tv de la marca, es Samsung Health, que se integra para mostrar todas las métricas al hacer ejercicios, con ayuda de la función Smart Trainer, convirtiéndose así en un entrenador personal, en tiempo real. Proporciona comentarios sobre la postura, ayuda a contar las repeticiones y calcula las calorías quemadas. Con video y entrenamiento interactivo a través del control de voz habilitado por Bixby,

Con Google Duo, los usuarios pueden usar su teléfono para iniciar una videollamada directa de alta calidad y velocidad a la que pueden unirse hasta 32 personas, sin importar el sistema operativo que estén usando, siempre que se le conecte una cámara opcional por USB. Además, con la solución de cámara inteligente, la cámara puede seguir tus movimientos y se acercará o alejará automáticamente para que tengas el tamaño adecuado, siempre enfocado.

Super Ultrawide GameView ofrece a los jugadores la opción de jugar, no solo con la relación de aspecto amplia de 21: 9, sino incluso con la relación ultra ancha de 32: 9; un campo de visión más amplio garantiza que los gamers no se pierdan ni un momento de la acción

Con Game Bar también se accede de forma fácil a los controles de juegos y diversos formatos de visualización, ya que permite a los jugadores monitorear y ajustar rápidamente los aspectos críticos del juego, ya sea cambiar las relaciones de aspecto, verificar el retraso de entrada o conectar un auricular. Finalmente, FreeSync Premium Pro minimiza el tartamudeo para que los jugadores disfruten de una calidad de imagen fluida durante el juego.

PC en TV en dispositivos Samsung permite a los consumidores conectar una PC al televisor, lo que posibilita trabajar y aprender desde casa a través de la pantalla del televisor con un mouse, teclado y PC conectados. Los usuarios también pueden acceder directamente a MS Office 365 a través del navegador web del televisor para crear y editar documentos. Simplemente instala una aplicación Easy Connection en tu computadora e inicia sesión en tu cuenta Samsung y tu televisor se conectará automáticamente a tu PC, haciendo que trabajar desde la sala sea perfecto. Para trabajar, Samsung DeX es compatible

Dependiendo de la ubicación se tiene acceso a Samsung TV Plus, el cual permite el acceso en un solo sitio de los servicios de streaming, desde la plataforma Samsung TV (en los lugares donde se ofrezca). Incluye una opción para móviles. Con multiview el televisor se convierte hasta en cuatro pantallas personalizadas para ver diferentes contenidos hasta con diversos niveles de audio. Incluye AI Sound.

Samsung Lyfestyle

Al igual que el año pasado, Samsung renueva los llamativos modelos de televisores enfocados a las personas que gustan ver contenidos al aire libre (Terrace), el proyector the Premiere ahora mide 4.4 pulgadas y proyecta hasta 130 pulgadas, the Sero y The Serif. Destacan los cambios en The Frame, el modelo dedicado a los usuarios que les gusta que se integre con su decoración, ya que en su versión 2021 permite personalizar el fondo con hasta 1400 opciones al suscribirse a la Art Store y la mitad de delgado respeto a los modelos 2020, disponible en dos diseños y cinco colores.

Samsung MicroLED

Se esperaba que Samsung oficialice los microLED y en este evento se da a conocer a los microscópicos y delgados LEDs, en una pantalla que prácticamente no tiene bordes, en donde se reúnen hasta 24 millones de LEDs. Presenta un diseño monolítico y modular, por lo que se puede adaptar a cualquier espacio. Cuenta con modo ambiental+, sonido arena, OTS Pro y muestra información de 4 contenidos en uno (función 4Vue), de esta forma los espectadores pueden conectar varios dispositivos externos para mantenerse al día con varios partidos a la vez, o transmitir un gameplay mientras juegan un videojuego, siendo primera vez que llega al formato de televisor tradicional, en opciones de 99 y 110 pulgadas.

La nueva línea MICRO LED utiliza luces LED del tamaño de un micrómetro para eliminar la luz de fondo y los filtros de color utilizados en las pantallas convencionales. De esta manera, se ilumina automáticamente y produce colores y brillo asombrosamente reales y en audio incluye Majestic Sound, con sonido de 5.1 canales sin altavoz externo, transformando cualquier habitación en un lujoso cine en casa.

A continuación les dejamos el video del evento.