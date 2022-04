Después de tener un éxito en cartelera, la nueva película del murciélago The Batman protagonizada por Robert Pattison, estará disponible en HBO Max a partir de la próxima semana, y lo mejor de todo es que será sin costo alguno para los suscriptores de la plataforma.

El estreno se dará el 18 de abril en HBO Max México y en países donde está disponible el servicio de streaming de Warner Media. Esta cinta basada en el universo de DC Comics se estrenó en los cines de todo el mundo el pasado 4 de marzo.

Es importante mencionar que este será un movimiento habitual del servicio de streaming como parte de su campaña del cine a tu casa, donde las películas se lanzarán en HBO Max 45 días después de su estreno en cines, sin ningún costo extra, algo que sin duda le da un plus a este servicio por encima de la competencia.

Si aún no has visto la nueva película de The Batman ahora no habrá ningún pretexto para hacerlo, siempre y cuando tengas una suscripción activa en la plataforma de streaming.