Surface Go 3 costará 400 dólares

Vaya día lo que nos ha regalado Microsoft, con una serie de presentaciones muy interesantes con su serie de dispositivos Surface. Durante el Microsoft Event, la empresa presentó el Surface Pro 8, así como el Surface Duo 2 y el Surface Laptop Studio. Sin embargo, también hubo hueco para el portátil más barato de la compañía, el nuevo Surface Go 3.

Este modelo no cuenta con demasiados cambios en comparación con sus hermanos menores, pero si representa una importante actualización en el hardware si lo comparamos con el Surface Go 2.

Este equipo conserva la misma pantalla de 10.5 pulgadas con resolución Full HD de 1920 x 1080 pixeles, los mismos puertos y el mismo diseño. No obstante, hay cambios en los procesadores, agrega soporte Wi-Fi 802.11ax y corre Windows 11 Home de forma predeterminada.

Surface Go 3 ahora integra procesadores Pentium Gold 6500Y de doble núcleo y Core i3-10100Y de doble núcleo, los cuales trabajan con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno eMMC. Microsoft lanzó una versión de 256 GB de almacenamiento, pero solo está disponible para empresas, por lo que los usuarios se tendrán que conformar con las opciones de 64 GB y 128 GB, que no están nada mal.

El equipo sigue siendo compatible con todos los accesorios del Go 2, por lo que es compatible con el Surface Slim Pen 2. Incluye un solo puerto USB-C, un Surface Connect, un conector para auriculares de 3.5 mm y una ranura para tarjetas microSD.

También incluye una cámara web IR con soporte para Windows Hello y el sistema operativo es Windows 11 Home en modo S, por lo que solo es posible instalar programas que están disponibles en la Microsoft Store y no será posible ejecutar los .exe. Surface Go 3 estará disponible en los próximos meses a un precio inicial de 400 dólares.