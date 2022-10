Después de que el banco Santander informara que no seguiría con el proceso de compra de Banamex, ahora es Banorte quien confirma que también se hace a un lado y decide no continuar en el proceso para comprar el banco propiedad de Citigroup.

Esta decisión viene tres meses después de que Banorte presentará una oferta no vinculante por Citibanamex, donde el banco regiomontano contrató a la empresa de inversión de Bank of America para que lo asesorará durante la oferta, pero hoy se confirma que no será una buena inversión, es por ello que ha decidido hacerse a un lado por la adquisición.

Ahora, las empresas que continúan en la puja son el Grupo Financiero Inbursa y Grupo Financiero Mifel, de Carlos Slim y Germán Larrea, respectivamente. Banorte se sumó a Santander y Banco Azteca de las compañías que han decidido optar por mejorar e invertir en sus instituciones.

Ahora, Banorte se centrará ampliamente en ofrecer mejores servicios y productos financieros, pero también a capitalizar su nuevo banco cien por ciento digital Bineo, que tiene un costo de arranque de un capital superior a los 675 millones de pesos.