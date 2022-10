Motorola ha estado muy tranquilo con el lanzamiento de la serie Razr, pues a pesar de que hace poco actualizó su catálogo con una versión actualizada de su teléfono plegable, esta solo se lanzó en exclusiva para China.

Sin embargo, en los planes de la compañía está el ofrecer nuevos modelos, los cuales se encuentran actualmente en desarrollo y tienen previsto debutar en el mercado en algún punto de 2023. Recordemos que el Razr 2022 se presentó en China en agosto de este año, pero aún no se ha presentado a nivel internacional.

De acuerdo con Evan Blass, uno de los filtradores más reconocidos y de mayor fiabilidad en la industria, afirma que Motorola tiene en puerta dos nuevos modelos plegables de la serie Razr.

There are gonna be two RAZRs next year: one codenamed Juno, and the other Venus. (The one about to launch, a.k.a. razr 22, is Maven.)

— Evan Blass (@evleaks) October 19, 2022