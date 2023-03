¿Cuándo verá la luz el iPhone 15?

En septiembre de 2022 Apple presentó el iPhone 14, ahora, medio año después ya se están filtrando cómo será el próximo iPhone 15, su precio y la posible fecha de lanzamiento.

Sobre el iPhone 15

Parece que fue ayer cuando Apple sacó el iPhone 14, desde hace algunas semanas se han estado publicando renders e información sobre los próximos modelos de Apple.

Por ahora, no se ha dicho nada oficial de parte de Apple, pero gracias a esas imágenes podemos hacernos una buena idea de las mejoras que traerá este nuevo teléfono.

¿Cuántos modelos de iPhone tendremos en el mercado?

Según las especulaciones y si la empresa no cambia el modo en que ha estado manejando y lanzando los diferentes modelos, deberíamos estar pensando en 4 modelos nuevos de iPhone 15:

iPhone 15 con 6,1 pulgadas de diagonal de pantalla

con 6,1 pulgadas de diagonal de pantalla iPhone 15 Plus con 6,7 pulgadas de diagonal de pantalla

con 6,7 pulgadas de diagonal de pantalla iPhone 15 Pro con 6,1 pulgadas de diagonal de pantalla

con 6,1 pulgadas de diagonal de pantalla iPhone 15 Pro Max con 6,7 pulgadas de diagonal de pantalla

En algunos sitios especializados de tecnología, especialmente de Apple, ya están hablando de cuándo saldrá a la venta y cuánto costará, según el modelo que quieras.

Lo más probable es que estos dispositivos sean lanzados en septiembre, como acostumbran, durante su evento anual, pero hay fuertes rumores de que ya lo tendrán en tiendas físicas entre el 15 de septiembre y el 7 de octubre.

Aunque no se descarta la posibilidad de que haya retrasos debido a la escasez de materiales y mano de obra.

Posibles precios

Por último, de acuerdo con estos mismos rumores, se especula que los precios van a estar por encima del promedio.

Con el iPhone 15 arrancando desde los $1,064 dólares, el iPhone 15 Plus desde $1,223, el iPhone 15 Pro desde $1,390 y el iPhone 15 Pro Max desde $1,570.

Además, no debemos olvidar que Apple estaría pensando en una diferenciación aún más grande entre los modelos normales o Plus vs los modelos Pro y Pro Max para que cada uno de estos equipos se enfoque en cierto segmento de la población.