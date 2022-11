MSI está trabajando en el lanzamiento de un nuevo monitor gaming cuyo diseño será alargado y gigantesco al mismo tiempo. Se trata del PROJECT 491C, que destaca porque será el primer monitor super ultra ancho con tecnología QD-OLED de la compañía.

La empresa taiwanesa publicó en Twitter una imagen que muestra el diseño de su próximo monitor de gama premium que tendrá un panel curvado y el cual estará destinado al segmento de los videojuegos, los cuales se podrán disfrutar al máximo con experiencia inmersiva.

The world’s FIRST super ultra-wide curved gaming monitor, with a 240Hz QD-OLED panel, is out there to ensure you enjoy a viewing experience far better than anything you’ve had before. Get ready for CES2023 for the debut of our Project 491C. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD

— MSI Gaming (@msigaming) November 24, 2022