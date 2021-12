Después de ser nombrado Persona del Año por la revista Time, el magnate Elon Musk dijo que su marca de automóviles eléctricos Tesla aceptará dogecoin como método de pago, pero esto solo sucederá en algunos de sus productos.

A través de Twitter, el fundador de SpaceX confirmó que Tesla podrá aceptar el pago de algunos productos con Doge. Esto será parte de una prueba que se estará realizando a lo largo de las próximas semanas y después se verán los resultados finales.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021