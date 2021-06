Si aún no has actualizado a iOS14.6 en tu iPhone o iPad, espera…es mejor que no lo hagas hasta que Apple lance un parche que evite tu batería se vacíe antes de lo normal.

Varios usuarios del iPhone que actualizaron a esta versión la semana pasada, han estado reportando que se agota antes de lo normal.

Reddit, Twitter, foros de sitios como MacRumors y del mismo Apple, están llenos de usuarios enojados con el mal rendimiento de la batería.

Hasta Ahora Apple no se ha pronunciado pero es de esperar que ya estén trabajando en el parche que solucione este problema (posiblemente ios 14.7 o 14.6.1), del cual no se sabe el origen del mismo que afecta a diferentes modelos del iPhone, empezando por la serie 7 hasta el iPhone 12.

El desgaste se da en diferentes porcentajes, variando del 15% al 20% en el incremento en que se agota la batería, pero en casos extremos la descarga puede llegar hasta el 50%. No pierdas tiempo en regresar a iOS14.5 porque no se soluciona. Reportes previos indican que desde dicha versión surgieron los problemas, pero que se empeoró con la reciente.

Con información de Reddit, Twitter, MacRumors Forums, community support de Apple