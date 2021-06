Microsoft ha estado dando indicios de la fecha en que lanzará Windows 11 y ya se sabe cuando será: el 24 de junio, por lo que no será una actualización, sino una completamente nueva versión, para mostrar “la nueva generación y lo que sigue” para este sistema operativo.

Gracias al anuncio desde Twitter, se conoce cómo luce el nuevo logo, y la luz de la imagen en movimiento refleja al número 11 en la parte inferior de la ventana.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0

— Windows (@Windows) June 2, 2021