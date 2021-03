De acuerdo con un informe publicado por 9to5Google, se dice que Google está trabajando en una versión alternativa de Google TV, en donde no habrá funciones inteligentes y será una interfaz mucho más limitada.

Será una versión completamente descafeinada de la interfaz de Google TV, pero con algunas funciones útiles para las personas. Se dice que al configurar Google TV, se pedirá a los usuarios elegir entre un entorno completo de interfaz de usuario o el diseño básico. En este último, solo mostrará contenido de televisión en vivo, pero las funciones como la personalización, Google Assistant y las aplicaciones, no aparecerán en este modo.

Incluso, en el modo básico los usuarios ni siquiera podrán transmitir contenido desde su teléfono al televisor. Quizás pueda parecer una opción innecesaria, ya que Google TV fue hecho para tener una experiencia mucho más inteligente.

Por tal motivo, no veo el caso de comprar un nuevo Chromecast con Google TV si al final solo me mostrará una función básica y sin funciones inteligentes, en este caso no veo obvio comprarlo. En cualquier caso, será una opción que Google ofrecerá a los usuarios y ya dependerá de cada uno utilizarlo o no.

Con información de 9to5Google