Nokia 7 Plus comienza a recibir Android 10 de forma oficial

HMD Global está comenzando el año con muchas actualizaciones para sus smartphones, pues esta semana se ha actualizado el Nokia 6.1 Plus a Android 10, pero no es el único debido a que este martes se ha confirmado un segundo modelo que recibe la actualización.

Android 10 ya está disponible oficialmente para el Nokia 7 Plus a nivel mundial. Esta actualización fue confirmada vía Twitter por parte de Nokia Mobile y comenzará a desplegarse en los siguientes días para todos los usuarios de este dispositivo.

Nokia 7 Plus just got better! These phones are now running on the latest Android 10 update. Get the latest pure Android experience and access the latest features today. What feature do you think will be your most used? Let us know in the comments below!? pic.twitter.com/toanRtZIhe

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) January 7, 2020